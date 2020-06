RENO bietet Ihnen seit nunmehr schon über 30 Jahren die ganze Vielfalt der Schuhmode. Auch alle mit Markenbewusstsein kommen bei RENO nicht zu kurz, denn der Shop führt u.a. Hersteller wie s.Oliver, Skechers, adidas und Rieker. Die ganze Familie kann sich bei RENO mit schönen, bequemen, praktischen und stylischen Schuhen ausstatten und dabei auch noch mit Hilfe eines RENO-Gutscheins sparen. RENO möchte Ihnen zudem noch mehr bieten als nur eine große Auswahl, nämlich ein Höchstmaß an Qualität. So betreibt RENO als einziges Unternehmen der Branche seit 2013 ein eigenes Chemielabor am Standort Osnabrück. Das dort tätige Laborteam prüft alle Schuhe auf gesundheitsgefährdende Stoffe hin, und das sogar weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. So wird sichergestellt, dass Sie bei RENO nur wirklich gesundheitlich unbedenkliche Schuhe bestellen.