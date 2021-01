Robinson Club offeriert für jeden Anspruch den passenden Cluburlaub. Singles und Paare werden hier ebenso fündig wie Familien mit Kindern. Familienurlaub steht beim Clubformat FOR FAMILY im Fokus. Groß und Klein werden zum Beispiel im Club Djerba Bahiva in Tunesien oder im Club Kyllini Beach in Griechenland glücklich. Auch Familienferien als Cluburlaub in Deutschland ist möglich. Hier erwartet Sie der Club Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern. Die Familienclubs punkten mit einer qualifizierten und liebevollen Kinderbetreuung sowie einer kompletten Babyausstattung. Auch die Sportkurse, Spiel-, Spaß- und Unterhaltungsangebote sind altersgerecht aufgestellt. Und wenn der Nachwuchs mag: Es werden sogar Schwimmkurse für das Schwimmabzeichen angeboten.

Wer lieber unter sich bleiben und eine garantiert kinderfreie Zeit genießen möchten, macht mit dem Clubformat FOR ADULTS ONLY alles richtig, dessen Clubs ausschließlich Erwachsenen ab 18 Jahren vorbehalten sind. An Cluburlauber allen Alters, die gern gesellig sind und gute Unterhaltung und abwechslungsreiche Sportaktivitäten lieben, richten sich die FOR ALL Robinson Clubs.