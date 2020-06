Grundsätzlich gibt es eine komplette Rechtsschutzversicherung Ihr schon für einen geringen Versicherungsbeitrag pro Monat. Für ein paar Euro können Sie sich für den Ernstfall vorbereiten und sparen bares Geld, ohne dabei auf einen Anwalt zu verzichten oder einen Sachverständigen auszusparen. In wenigen Klicks schließen Sie Ihr unverbindliches Versicherungspaket ab und berechnen vorab ihre Kosten vereinbaren Sie eine online Beratung, finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen in wenigen Klicks und telefonieren sie mit einem der fachkundigen Mitarbeiter unter 02218277500. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um eine Frachtversicherung mit jahrelangem Know-how, die über dieses digitale Angebot auch den richtigen Schritt in eine smarte und nachhaltige Zukunft geht. Die Beitragsberechnung online ist in wenigen Klicks erledigt und stellt die konkreten Kosten für einen Vertrag zusammen. Im Grunde genommen unterscheiden sich Basis, Komfort und Premium mit unbegrenzten Deckungssummen, einer freien Rechtsanwaltswahl deiner kostenlosen Erstberatung beim Anwalt. Je nach Paket buchen Sie Bausteine wie den Schadensersatz, Beruf und Verkehr dazu.

Inbegriffen in den Versicherungspaketen ist die Sozialrechtsschutz, die Schadensersatzrecht Schutz und eine Beratung, Steuer und Strafrechtsschutz. Haben Sie einen Sportunfall erlitten, können Sie dafür mithilfe der ROLAND Rechtsschutz Wiedergutmachung verlangen und schnellstmöglich höhere Rechte einstehen. Das gilt auch für private Urheberrechtsverstöße im Internet. Im Streitfall übernimmt die Versicherung das Kostenrisiko in unbegrenzter Höhe, das gilt auch für die Ausgaben für eventuelle Zeugen und Gutachter. Etwa einem Auslandsaufenthalt sind sie durch ROLAND Rechtsschutz abgesichert für Anwachsen Gerichtskosten von bis zu 500.000 €. Lediglich bei kleineren Rechtsschutz Fälle wird eine Selbstbeteiligung in Höhe von bis zu 250 € fällig.