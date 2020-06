ROLLER gilt als Erfinder der Möbel Discountpreise, denn ein schön eingerichtetes Zuhause muss nicht teuer sein. Bei ROLLER will man daher „gute Möbel günstiger verkaufen“. Diesem Motto folgt das Unternehmen nun schon seit 1969. Was in einer kleinen Lagerhalle begann, hat sich heute zu einem erfolgreichen Großunternehmen mit ca. 150 Einrichtungsmärkten entwickelt. Dererste ROLLER-Markt wurde dabei in Georgsmarienhütte eröffnet. 6.000 Mitarbeiter arbeiten für ROLLER in Deutschland. Und ein Ende der Erfolgsstory ist nicht in Sicht, denn Neueröffnungen sind schon in Planung. In den ROLLER-Filialen finden Sie mehr als 10.000 Möbel sofort zum Mitnehmen. Sie können alles zum Wohnen und Renovieren aus einer Hand kaufen, vom Teppich bis zur Tapete. Wichtig ist es dem ROLLER-Team dabei stets, dass Kunden sich auch mit einem kleinen Geldbeutel toll einrichten können.