Die strenge Preispolitik gewährleistet ohnehin günstige Preise auf Plus Size Mode, die oftmals deutlich kostspieliger ist als die meisten Standardgrößen. Die breit gefächerte Auswahl, die ungewöhnlich ausdrucksstarken Farben und die kreativen Outfits gewähren Einblick in eine vollkommen neue Modewelt. Darüber hinaus machen die vielen Rabatte von Anfang an Spaß und lassen ein obiges Outfit zum Schnäppchenpreis entstehen. Die laufenden Rabatte in unterschiedlicher Höhe bilden einen prozentualen Nachlass auf einige Artikel. Zeitweise haben Neukunden sogar die Möglichkeit, eine Gutschrift von mehr als zehn Euro auf die nächste Bestellung einzulösen, wenn Sie eine bestimmte Produktgruppe kaufen. Nicht zu vernachlässigen sind die Special Days und Weeks. Zu dieser begrenzten Laufzeit kaufen Sie lässige Hosen, elegante Kleider und figurbetonte, schmeichelhafte Shirts zum gnadenlos günstigen Preis. Zu guter letzt verspricht RoseGal, dass Sie auch in punkto Zoll Gebühren nicht zu bedenken haben und die Ware innerhalb kürzester Zeit an der gewünschten Adresse entgegennehmen.