Der deutsche SAMSUNG Onlineshop ist ein Angebot der Samsung Electronics GmbH mit Sitz in Schwalbach. Samsung Electronics ist der weltweit größte Hersteller von Speichermedien, TV-Geräten, Smartphones und Kühlschränken und einer der größten Elektronikkonzerne überhaupt. Das Unternehmen gehört zur Samsung Group mit Hauptsitz in Seoul in Südkorea, das im Jahr 1938 ursprünglich als Lebensmittelhandelsgeschäft gegründet wurde. Was mit der Herstellung und Vertrieb von Zucker begann, mündete in einen riesigen Mischkonzern, zu dem seit 1969 auch die gegründeten Tochter Samsung Electronics gehört. Die Elektroniksparte agiert dabei in den Segmenten IT und mobile Kommunikation, Consumer Electronics sowie Hardwarelösungen. Besonders im Bereich Elektronik für Verbraucher gehören SAMSUNG Smartphones und Tablets, Audio- und TV-Geräte, Wearables und Smartwatches, aber auch Haushaltsgeräte zu den absoluten Spitzenmodellen.

Ein Onlineshop für alle, die Technik lieben

Im Onlineshop sind begeisterte Technik- und Elektronikfans zu Hause, die hier auf alle Top-Geräte aus der SAMSUNG-Familie zugreifen können. Im Angebot sind natürlich die beliebten Smartphones und Tablets, angefangen bei Einsteigermodellen bis hin zu Smartphones der Spitzenklasse. Seit jeher stark nachgefragt werden SAMSAUNG TV-Geräte - perfekt für alle, die mehr als nur fernsehen wollen. Ob QLED 8K oder Premium UHD TV - hier ist bester TV-Genuss garantiert. Den unterstützen Sie am besten mit den passenden Audio-Geräten, wahlweise mit einer Soundbar oder gleich einem kompletten Home Cinema System. Waschen, Trocknen, Spülen, Kochen der Backen: SAMSUNG ist auch dann die richtige Adresse, wenn Sie ebenso innovative wie stylische Haushaltsgeräte bestellen möchten. Hier gehören Modelle wie die Quickdrive und AddWash Waschmaschinen oder die Kühl-/Gefrierkombinationen im coolen Edelstahl-Look zu den Bestsellern.