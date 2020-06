Bundesweit betreibt Saturn aktuell rund 40 Märkte, in denen Sie vor Ort einkaufen und die Ware auch direkt mitnehmen können. So sind sie nicht unbedingt auf den Onlineshop angewiesen und finden vor Ort auch noch zusätzliche Aktionsprodukte, die Ihnen online nicht zur Verfügung stehen. Um einen Saturn-Markt in Ihrer Nähe zu ermitteln, konsultieren Sie einfach den Filialfinder, den Sie im Webshop entdecken. Klicken Sie auf „Mein Markt“ und tragen Sie Ihre Postleitzahl ein. Nach der kurzen Suche sehen Sie alle Standorte in Ihrer Umgebung und können zu jeder Filiale eine Reihe an zusätzlichen Informationen aufrufen.