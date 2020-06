Heute hat wohl kaum noch jemand einen Videorekorder zu Hause, um seine Lieblingssendungen und Filme zu jeder beliebigen Zeit anzuschauen. Save.TV Sieht sich selbst als digitaler Recorder, der eine Auswahl aus ca. 10.000 Sendungen und mehr als 40 Ländern bietet. In wenigen Klicks stellen Sie sich Ihr Wunschprogramm zusammen, nehmen ganz einfach Ihre Lieblingssendung im Fernsehen auf und legen sie in der Cloud ab. Sie brauchen nur einen Account, um eigentlich von allen Geräten Ihre Sendungen in HD Qualität ohne Werbung anzuschauen. Für alle Neukunden gibt es die ersten Monate kostenlos unter der Save.TV Gutscheine jede Menge Vergünstigungen.