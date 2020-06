Der Anbieter schauinsland-reisen kann bereits auf eine längere Tradition zurückblicken. Die Geschichte zeigt, dass Sie hier einen Reiseveranstalter an Ihrer Seite haben, der viel Erfahrung mitbringt.

1918 – 1932

Erich Kassner hat mit einem Leiterwagen sein Unternehmen gegründet. Damals handelte es sich allerdings noch um eine Spedition. Bis in das Jahr 1931 hinaus hat sich Erich Kassner dann auf die Personenförderung spezialisiert.

1932 – 1961

In den folgenden Jahren bekommt das Unternehmen die Chance, in den Personenpendelverkehr einzusteigen und es erfolgt die Benennung des Unternehmens in „Omnibusbetrieb und Reisedienst Erich Kassner“. Ab 1959 wird die Touristik in den Fokus gestellt. Die Schauinsland-Reisebüros werden gegründet.

1961 – 1997

In Zusammenarbeit mit dem Reiseunternehmen LTU konnte schauinsland-reisen schließlich auch das Flugreisengeschäft aufnehmen. Dadurch wuchs die Anzahl an Reisezielen, die Kunden in Anspruch nehmen konnten. Es erfolgte die Gründung der schauinsland Reisen GmbH. Seit 1991 sind auch Fernreisen möglich.

Bis heute

Das Unternehmen wächst weiter und 2009 wird bereits der 90. Jahrestag gefeiert. 2014 erfolgt eine Auszeichnung mit dem Kaisermünzenpreis. Inzwischen gehört schauinsland-reisen zu den großen Veranstaltern für Pauschalreisen und konnte 2018 schon den 100. Geburtstag feiern.