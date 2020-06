Das Unternehmen SCHIESSER wurde 1875 in Radolfzell am Bodensee gegründet. Trotz einer nun mehr als 140-jährigen Firmengeschichte, ist sich SCHIESSER bei den eigenen Ansprüchen stets treu geblieben. Daher finden Sie auch heute noch qualitativ hochwertige Wohlfühl-Mode für den Alltag. Die Markenmode von SCHIESSER besteht aus mindestens 95 Prozent Baumwolle und maximal 5 Prozent Elastan. Dadurch wird ein besonders hoher Tragekomfort gewährleistet und die Wäsche schmiegt sich wunderbar angenehm an Ihre Haut, während sie gleichzeitig jede Ihrer Bewegungen mitmacht. Es ist aber nicht nur das angenehme Tragegefühl, das die SCHIESSER-Wäsche auszeichnet. Feine Materialien treffen hier auf eine hochwertige Verarbeitung und eine ganz besondere Langlebigkeit. Auch nach Jahren im Gebrauch verlieren die Kleidungsstücke weder Farbe noch Form. SCHIESSER-Wäsche ist also tatsächlich eine Investition fürs Leben.