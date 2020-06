Bei Schlafwelt handelt es sich um einen Onlineshop des Otto-Versands, der mittlerweile auf eine über 65-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann und zu den größten Versandhandelsunternehmen der Welt gehört. Mit solch einem starken Partner im Rücken, ist auch der Onlineshop von Schlafwelt entsprechend gut aufgestellt und kann Ihnen ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen. Bei Schlafwelt soll Ihr Einkaufserlebnis so angenehm wie möglich sein, daher profitieren Sie auch von verschiedensten Service-Vorteilen. Dazu gehören neben der Zahlpause von 100 Tagen, die Sie bei Bedarf auswählen können, auch die Mitnahme Ihres alten Lattenrosts und der alten Matratze bei Lieferung der Neuware. Viele gute Gründe also, um bei Schlafwelt zu bestellen. Holen Sie sich daher am besten gleich Ihren Schlafwelt-Gutschein!