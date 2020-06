Gerade dann, wenn Sie als Unternehmer aktiv sind oder einen direkten Kontakt zu Ihren Kunden haben, spielt die Kundenbindung eine wichtige Rolle. Werbegeschenke und kleine Aufmerksamkeiten sorgen dafür, dass Ihre Angebote und Ihr Name im Kopf bleiben. Schneider bietet eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Produkten an. Setzen Sie einen Schneider-Gutschein ein, profitieren Sie zusätzlich von einer Ersparnis.