Screwfix gehört zum Kingfisher Konzern, der seinen Sitz in Großbritannien hat. Bei Kingfisher handelt es sich um eine internationale Baumarktkette, die über 1.200 Baumärkte in Europa, Russland und der Türkei betreibt.

Screwfix ist sehr strukturiert, zuverlässig und bietet sein Sortiment zu fairen Preisen an. Faire Preise, die man sich leisten kann, um Haus und Hof instand zu halten. Erst im Jahr 2014 hat Screwfix den europäischen Online-Shop eröffnet, um endlich auch diesen Markt zu erreichen. Über 20.000 Artikel warten im Online-Shop darauf, gekauft zu werden. Screwfix steht aber nicht nur für qualitativ gute Heimwerkergeräte und Profi-Ausrüstung. Screwfix hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass keine Lieferfrist länger als 3-5 Werktage betragen soll. Eine Aufgabe, die eine gewisse Herausforderung mit sich bringt.

Das Fachwissen, das sich über die Jahre beim Team von Screwfix akkumuliert hat sowie die Kenntnisse des Marktes in Hinblick auf Einkauf und Neuerungen sowie das Wissen um die Bedürfnisse der Kunden versetzen Screwfix in eine fantastische Ausgangsposition, von der aus sie all ihre Vorhaben umsetzen und dabei auch noch die Kunden zufriedenstellen können. Es versteht sich von selbst, dass sie über alle Neuerungen auf dem Fachmarkt bestens Bescheid wissen und diese neuen Erkenntnisse schnellstmöglich ihren großen, internationalen Kundenkreis zu Gute kommen lassen wollen.

Sind Sie schon einmal im Baumarkt enttäuscht worden? Bei Screwfix wird Ihnen dies garantiert nicht passieren. Denn hier finden Sie das geballte Fachwissen. Testen Sie das Screwfix Team. Sie werden angenehm überrascht sein.