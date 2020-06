Wer sich von der Seidensticker Qualität überzeugen lässt, wird feststellen, dass man von dieser hervorragenden Oberhemden und Blusen niemals genug besitzen kann. Denn trotz Schlichtheit, trotz der Zeitlosigkeit stehen dem Kunden diverse unterschiedliche Schnitte zur Auswahl. Man kann sich also für jeden einzelnen Tag etwas anderes aussuchen, wenn man dies möchte.

Bereits seit 1919 sind die Hemden von Seidensticker auf dem Markt. Es ist die dritte Generation, die das Markenhaus in Bielefeld führt. Es war ein winzig kleiner Arbeitsraum, in dem de rGründer mit der Hemdenproduktion begann. Bereits in diesem Jahr konnte ein Jahresumsatz von 70.000 Mark verbucht werden. Eine Zahl, die stetig weiter steigen sollte. Denn der Name Seidensticker steht für einwandfreie Qualität. Qualität des Stoffes, wie auch Qualität der Verarbeitung. Im Jahr 1957 gelang Seidensticker ein fantastischer Coup: Das bügelfreie Hemd eroberte den Markt. Das Nylonhemd folgte 1960. Es verwundert nicht, dass dieses Produkt die Welt eroberte und heute immer noch als ein deutsches Qualitätsprodukt in aller Munde ist.

In den 2000er Jahren angekommen erweiterte sich die Produktpalette um “camel active”, Sportswear, Schuhe, Taschen, Uhren, Tagwäsche, Sonnenbrillen und Accessoires - eine neue Modemarke nimmt den Markt für sich ein. Um mit der Zeit zu gehen, initiierte die Unternehmensleitung das Projekt “sei-mini”, um die Familienvereinbarkeit direkt in das Unternehmen zu bringen. Ein ungeheurer Fortschritt in dem Traditionsunternehmen.