Seltmann Weiden wurde 1910 gegründet und befindet sich seitdem im Familienbesitz. 1939 und 1940 wurden die Werke in Erbendorf und in Krummennaab dem Stammwerk in Weiden eingegliedert und seit 1957 besitzt die Porzellanfabrik Christian Seltmann eine Mehrheit an der Königlich privilegierten Porzellanfabrik Tettau. Diese war 1794 gegründet worden.

Das Unternehmen besitzt viel Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Porzellangeschirr. Nach der deutschen Wiedervereinigung übernahm Seltmann die Traditionsbetriebe „Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur“, die „Unterweißbacher Werkstätten für Porzellankunst“ sowie die „Porzellanmanufaktur Scheibe-Alsbach“. Im Oktober 1995 folgte Porzellanmanufactur Plaue.

Die qualitativ hochwertigen Produkte werden auch an Restaurants und Hotels verkauft. Aber auch Privatpersonen können sich das Geschirr entweder online im Shop oder in einer der Filialen kaufen.