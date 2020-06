SEPHORA ist eine französische Kosmetikkette, deren Wurzeln bis in das Jahr 1969 reichen. Alles begann mit einem kleinen Parfümerie-Geschäft in Limogenes in Frankreich, das sich „Geschäft 8“ nannte. Der Gründer Dominique Mandonnaud wollte für seine Kunden einen Ort schaffen, an dem sie Düfte testen konnten, bevor sie viel Geld für einen Flacon ausgaben. Das, was heute selbstverständlich ist, war damals noch unüblich. Bis 1979 hatten schon 12 weitere Filialen eröffnet Das Unternehmen gehört seit 1997 zur Gruppe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton und ist eine der größten Vertriebsketten von Schönheitsprodukten in Europa. Mehr als 25.000 Mitarbeiter arbeiten für den Konzern, der seinen Hauptsitz in Paris hat. Der Sephore-Onlineshop existiert seit 1999.

Was hat es mit dem SEPHORA -Logo auf sich?

Besonders markant ist das Logo des Shops; ein S auf schwarzem Hintergrund. Dieses steht natürlich für den ersten Buchstaben im Firmennamen. Dieser Name leitet sich von der griechischen Schreibweise „Zippora“ ab; der schönsten Frau des Moses.