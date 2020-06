Service & Smile ist ein Angebot der Mercedes-Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Auf dem Portal können Sie für viele MB Modelle mit einem Alter von mindestens fünf Jahre eine Reparaturwerkstatt suchen, die Ihnen zum Festpreis günstige Wartungs- und Reparaturarbeiten anbietet. Dabei können Sie sich auf die gewohnt hohe Qualität von Mercedes verlassen, schließlich sind hier nur Profis aus autorisierten Mercedes Werkstätten am Werk. Natürlich bleiben auch alle Mercedes Garantien erhalten, ganz gleich ob Sie einen kleinen oder großen Service durchführen lassen. Der Service wird für alle typischen Wartungs- und Verschleißarbeiten angeboten; nicht jedoch für tiefergehenden Diagnose-Arbeiten. Diese stehen Ihnen natürlich im Rahmen des Mercedes-Benz Originalservice zur Verfügung.

Günstige Werkstatt finden und Termin online buchen

Die Festpreisermittlung für Mercedes Pkws ist in wenigen Schritten schnell gemacht. Zuerst wählen Sie eine autorisierte Werkstatt in Ihrer Nähe aus und geben dann das Modell und Baujahr Ihres Autos an, beispielsweise C-Klasse 202, Baujahr 2011. Nun wählen Sie die Leistung, die Sie in Auftrag geben möchten, etwa einen Ölwechsel oder Bremsbeläge erneuern, aus. Mit einem Klick auf „Jetzt Festpreis ermitteln“ erhalten Sie ein Angebot für die gewünschte Wartung oder Reparatur und haben dann die Option, verbindlich einen Termin mit der Werkstatt zu buchen. Hierfür erfassen Sie Ihren Terminwunsch sowie alle notwendigen persönlichen Angaben und schließen die Buchung ab („Termin buchen“). Ihr Vorteil: Als Mercedes Fahrer erhalten Sie schnell und kostenlos ein Angebot zum günstigen Festpreis für eine notwendige Instandhaltung, ganz ohne telefonieren oder das Haus verlassen zu müssen und können bequem einen Termin online buchen.