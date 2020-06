Verspannungen und Schmerzen im Nacken und Rücken können den Alltag zu einer Tortur machen. Die Schmerzen ziehen bis in die Schultern und den Nacken. Die meisten Betroffenen begeben sich von daher regelmäßig in die Hände von Physiotherapeuten oder buchen eine Massage. Das Ganze geht dank ShaktiMat viel einfacher. Es handelt sich dabei um eine Akupunkturmatte für die geläufigen körperlichen Beschwerden: Beim Kauf geben Sie so viel wie für eine Massage aus, profitieren bei jeder folgenden Nutzung aber von einem ähnlichen Effekt. Die Unterlage verfolgt einen neuen Ansatz, um ausgehend von der Wirbelsäule eine dauerhafte Schmerzlinderung zu erzielen.