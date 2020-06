Sie haben bisher noch nicht von shape me gehört oder möchten gerne mehr zu dem Angebot erfahren? Die Idee für shape me ist in München entstanden. Ziel war die Entwicklung von einem Online-Marktplatz, über den Frauen die Möglichkeit haben, Shapewear Mode zu kaufen. Gerade bei der Shapewear kommt es darauf an, dass Sie sich für ein Modell entscheiden, das auch gut zu Ihnen passt. Daher geht es bei shape me unter andere darum, dass Sie vor dem Kauf Ihre Körperform herausfinden und sich dann über die Möglichkeiten informieren. Sie erhalten durch shape me Vorschläge, die genau auf Ihre Körperform abgestimmt sind. Auch eine persönliche Beratung kann in Anspruch genommen werden. Damit geht shape me genau auf die Bedürfnisse der Kundinnen ein.