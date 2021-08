Haben Sie sich für einen unserer Share-Now-Gutscheine entschieden, klicken Sie auf das Gutscheinfeld. Sollte für den Gutschein kein spezieller Rabattcode festgelegt sein, werden Sie direkt auf die jeweilige Aktionsseite von Share Nowweitergeleitet. Hier können Sie das beworben Gutscheinangebot in Anspruch nehmen. Der Rabatt wird dann automatisch berücksichtigt. Sollte für Ihren Gutschein ein Rabattcode vorgesehen sein, wird Ihnen dieser nach dem Klick auf das Gutscheinfeld angezeigt. Schreiben Sie diesen ab oder kopieren Sie ihn in den Zwischenspeicher. Fügen Sie den Gutscheincode dann an entsprechender Stelle während des Buchungsprozesses ein. Um den Gutschein nutzen zu können bzw. eine Reservierung bei Share Now vornehmen zu können, müssen Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen bzw. sich als Neukunde registrieren.