Die Kollektionen, die im Shop verfügbar sind, werden fast ausschließlich in China produziert. Dort sind die Herstellungskosten erheblich niedriger als in anderen Ländern. Außerdem besitzt der Shop Lager in vielen Ländern der Erde und produziert alle Kleidungsstücke in sehr hohen Auflagen. Dadurch können zusätzliche Rabatte generiert werden, die in Form von Preisvorteilen an die Kunden weitergegeben werden. Es werden für die Herstellungen keine hochwertigen Stoffe verwendet; SHEIN produziert erschwingliche Mode, die vermutlich nicht mehrere Jahre in Ihrem Kleiderschrank überdauern wird.

Und auf die niedrigen Preise bekomme ich mit einem SHEIN-Gutschein zusätzliche Rabatte?

Ganz genau! Mit einem Gutscheincode von SHEIN nehmen Sie an den Sonder-Verkaufsaktionen teil, die der Shop regelmäßig veranstaltet. Sie bekommen damit entweder prozentuale Vorteile auf den Einkauf oder nutzen anderweitig verbesserte Konditionen für Ihren Einkauf.