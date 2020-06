Die Shirtinator AG hat mit dem Shirtinator-Onlineshop eine der bekanntesten Print-On-Demand-Plattformen für individuellen T-Shirtdruck ins Leben gerufen. Seitdem die Website 2005 online ging, wurden bereits Millionen an individuell bedruckten Textilien verschickt. Bei Shirtinator lassen sich (fast) alle Kundenwünsche umsetzen, Sie können also so richtig kreativ werden. Shirtinator nutzt dabei verschiedenste hochwertige Druckverfahren, um Ihr Design im Endergebnis auch so schön aussehen zu lassen, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das Unternehmen, das seinen Sitz in München hat, bearbeitet auch gern Ihre Großbestellung, gerne können Sie hierzu eine unverbindliche Onlineanfrage stellen. Ob nun ein T-Shirt oder 50, vergessen Sie nicht, auch Ihren Shirtinator-Gutschein bei Ihrer Bestellung einzusetzen.

Sie möchtesn ein Shirtinator-Produkt als Geschenk direkt der oder dem Glücklichen zukommen lassen? Kein Problem -bei Sendungen von Shirtinator liegt im Paket keine gedruckte Rechnung bei - diese erhält der Besteller nur per E-Mail!