Nicht nur in Gießen, sondern auch über das Internet vertreibt der Shop Juwelier seit über 10 Jahren Uhren, Schmuck und Accessoires.

Ein besonderes Anliegen ist es dem Unternehmen, die Kunden mit Beratung zu einer langfristig zufriedenstellenden Entscheidung zu bringen. Um diese kompetente Beratung gewährleisten zu können, besteht das Team aus Fachkräften, die mit ihrem Know-How jede nur erdenkliche Unterstützung beibringen können, die man für einen Schmuck- oder Uhrenkauf benötigt. Es versteht sich von selbst, dass für diese Entscheidung Zeit benötigt wird. Und die wird vom Kundenservice-Team für jeden einzelnen Kunden aufgebracht. Denn der Kunde soll ja lange Freude an seiner neuen Errungenschaft haben. Aus diesem Grunde findet er auf der Internetseite auch Tipps und Tricks, wie er durch eine optimale Pflege und Behandlung des Schmuckstückes, der Uhr den Wert beibehalten kann. Dies ist insbesondere für Sammlerstücke wichtig. Denn für viele Schmuck- und Uhrenliebhaber ist nicht zwangsläufig das Tragen das Wichtigste an einem neuen Stück. Es ist das Integrieren in die bereits vorhandene Sammlung. Es ist das Ausstellen der schönsten Stücke im heimischen Ambiente. Denn eines ist sicher: Nicht immer liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. Und manchmal ist Schönheit nicht einmal in Worte zu fassen.