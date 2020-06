Bei shopDisney werden teilweise mehrere Aktionen nebeneinander angeboten. Das heißt, Sie können vielleicht beim Versand sparen und gleichzeitig auch noch im Sale günstig einkaufen. Die Kombination von mehreren Gutscheinen ist dann nicht möglich, wenn für jede Aktion ein Code eingegeben werden muss. Dennoch können Sie von einer doppelten Ersparnis profitieren, wenn Sie auf die Suche nach einer passenden Kombi gehen. Wird bei shopDisney beispielsweise gerade der kostenfreie Versand angeboten, für den Sie einen Rabattcode eingeben, können Sie dennoch im Sale stöbern und schauen, wie hoch die Ersparnis hier bei den einzelnen Aktionen ist. Generell gibt es bei shopDisney im Online-Angebot auch immer wieder Aktionen für besondere Produkte, wie den Versand von drei Stiften zum Preis von zwei Stiften. Auch hier ist nicht immer ein Code notwendig, sodass Sie mehrere Rabatte kombinieren können.

Günstig oder nicht – die Preise im shopDisney

Das Unternehmen Disney hat weltweit Erfolg. Die Kinder lieben die Figuren und die Geschichten und möchten oft gerne selbst in diese Rollen schlüpfen. Daher freuen sie sich besonders darüber, wenn es verschiedene Merchandise-Artikel zu den Storys gibt. Diese sind jedoch nicht immer ganz günstig. Daher ist es für Sie besonders interessant zu wissen, in welchem Preissegment sich die Angebote von shopDisney bewegen. Die hier zur Verfügung gestellten Produkte stammen direkt von Disney und sind Originale. Die detailgetreue Nachstellung der Kleidungsstücke aus den Filmen sowie liebevoll gestaltete Spielzeuge sind für Kinder eine besonders schöne Geschenkidee. Da diese aber auch Aufwand bedeuten, sind die Produkte von shopDisney in einem mittleren bis höheren Preissegment angesiedelt. Durch den Einsatz von einem Gutschein können Sie jedoch sparen.