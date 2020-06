Hinter dem Schuhcenter.de-Onlineshop steht das Unternehmen Siemes, ein Schuhfachhändler aus Leidenschaft. Das Mönchengladbacher Familienunternehmen hat eine erfolgreiche, mehr als 80-jährige Unternehmensgeschichte vorzuweisen und hat sich einen Namen als eine der grüßten deutschen Schuhfachhändler gemacht. Nicht nur in den eigenen Filialen, in denen Sie auf bis zu 2.500qm Verkaufsfläche nach dem neusten Lieblingsmodell für Ihre Schuhsammlung stöbern können, können Sie auf die breite Markenauswahl zugreifen, sondern auch im gut sortierten Onlineshop. Die über 80-jährige Schuhkompetenz von Siemes begann dabei im Jahr 1936, als Heinz Siemes das erste Siemes-Schuhhaus in Mönchengladbach eröffnete. 1970 wird die Geschäftsführung vom Sohn übernommen, der das Unternehmen weiter voranbringt. Es folgen zahlreiche weitere Schuhhaus- sowie Schuhcenter.de-Filialen, 1995 sind es schon 44 an der Zahl, im Jahr 2008 sogar schon 126. Im Jahr 2010 öffnet der Onlineshop von Schuhcenter.de seine digitalen Pforten und im Jahr 2017 durfte man die Eröffnung der nun schon 170. Filiale feiern.