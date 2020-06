Der Onlineshop Silkes Weinkeller ist tatsächlich aus purer Leidenschaft für Wein entstanden. Namensgeberin Silke wusste schon immer gemeinsame Weinabende mit Freunden zu genießen und konnte diese mit ihrer Weinkompetenz beeindrucken. Sie war der Ansprechpartner, wenn es galt, einen besonderen Wein auszuwählen. Zunehmend widmete sie sich der Weinberatung und -bestellung, bis schließlich 1998 der Entschluss fiel, sich selbstständig zu machen und aus der Passion letztlich Profession werden zu lassen. In der Küche fanden Verkostungen statt, die Bestellungen wurden im hauseigenen Büro abgewickelt, der Keller diente als Lager und im Wohnzimmer widmete man sich dem Verpacken der Bestellungen. 2003 wurde schließlich gemeinsam mit Ehemann Wolfgang eine GmbH gegründet und die erste eigene Lagerhalle angemietet. Es folgte der erste Mitarbeiter und auch der Onlineversand wurde letztlich in Angriff genommen. Heute ist das Unternehmen in Mettmann ansässig, wo auch Selbstabholungen direkt am Lager möglich sind.