Es stehen mehrere Tarife und Buchungspreise zur Auswahl. Sie sparen schon über die Ticketauswahl. So macht es einen Unterschied, ob Sie sich für Economy Lite, Standard oder Flexi entscheiden. Einen exklusiven Service genießen Sie mit dem Premium-Flugticket, das einen Standard und Flexi-Tarif unterscheidet. In diesem Ticket inbegriffen ist eine kostenlose Sitzplatzwahl für mehr Beinfreiheit, großzügige Sitzabstände und ein “Book The Cook” Menü mit einer vielfältigen Speisen- und Getränkeauswahl. In diesem Paket inbegriffen sind Freigepäck, der Priority-Check-In und kostenlose Buchungsänderungen.

Das Bonusprogramm, der Singapore Airline Club und die kostenlosen Reiseinformationen versprechen einen individuellen Reisekomfort. Vor Reiseantritt nehmen Sie kostenlose Änderungen vor und geben Ihr Gepäck vorher auf. Darüber hinaus ergeben sich in regelmäßigen Abständen Ersparnisse und günstige Last-Minute-Angebote, die auf der Startseite auftauchen. Saisonale Promotionaktionen geben Ihnen einen 10-prozentigen Nachlass auf den nächsten Flug. Wenn alles passt, reisen Sie weltweit komfortabel und exklusiv, ohne einen höheren Preis dafür zu bezahlen.

Singapore Airline PPS Club und KrisFlyer Bonusmeilen sammeln

Reisen Sie häufiger mit Singapore Airline, sollten Sie die Vorzüge des PPS Clubs nutzen. So fliegen nicht einfach zum gewünschten Reiseziel. Sie reisen mit Komfort und Klasse. So gibt es am Flughafen die SilkAir Lounges, in denen Sie die Wartezeit verkürzen. Wenn Sie in diesen Club eintreten, dürfen Sie mehr Freigepäck mitnehmen, ohne dafür zu bezahlen. Sie bekommen einen Bonus von 25 % auf die aktuellen Meilen und reservieren Sitzplätze im Flugzeug. Zugleich sammeln Sie mit jedem Flug Meilen und sparen bares Geld sparen. Online gibt es einen Meilenrechner, in den Sie die Flugkilometer eingeben, um Ihren aktuellen Rabatt zu sehen.