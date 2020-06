Sixt ist oft die Rettung in der Not, wenn das eigene Auto streikt oder ein Transporter für einen Umzug benötigt wird. Die Autovermietung ist bundesweit und auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus verfügbar und stellt Leihwagen in allen Größenordnungen und Klassen zur Verfügung. Sie können über Sixt sowohl Kleinwagen als auch Luxuskarosserien oder LKW mieten. Über 500 Sixt-Stationen gibt es allein in Deutschland, an denen Sie Ihr Auto abholen und auch wieder zurückgeben können. Meist befinden sich die Mietstationen in der Nähe der Autobahnen, an Bahnhöfen und Airports. Verschiedene Buchungsmodelle ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität in der Buchung. Mit einem Sixt-Gutschein bekommen Sie exklusive Rabatte auf Ihren Leihwagen.