Sky bietet Ihnen verschiedene Entertainment-Pakete, aus denen Sie wählen können. Entscheiden Sie sich beispielsweise für Sky Q, ein Angebot, mit dem Sie alles in einem erhalten. Genießen Sie mit Live TV das Programm von hunderten von TV-Sendern, entdecken Sie mit On-Demand tausende Titel auf Abruf, schauen Sie Netflix oder durchstöbern Sie die Mediatheken von ARD, ZDF und ARTE. Auch verschiedene Apps gehören zum Angebot von Sky Q. Oder wählen Sie Sky Ticket. Hier können Sie Serien, Filme oder Live-Sport auf dem Gerät IhrerWahl streamen, ohne Receiver. Sky Ticket ist zudem monatlich kündbar, so dass Sie keine lange Vertragsbindung eingehen müssen. Oder holen Sie sich die Sky Go App, um sofort die gewünschten Inhalte schauen zu können, zudem können Sie Filme und Serien herunterladen und unterwegs ohne Internetverbindung anschauen.