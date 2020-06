Studenten kommen bei Sky Ticket ganz besonders günstig in den Genuss toller Serien, Filme und Sport-Events. Wenn das Studi-Budget mal wieder etwas knapp ist, müssen Sie dennoch nicht auf den Streaming-Dienst von Sky Ticket verzichten. Denn hier gibt es einen tollen Studentenrabatt in Höhe von 50 Prozent! Melden Sie sich dazu zunächst bei UNiDAYS an und verifizieren Sie Ihren Studentenstatus. Danach können Sie den Rabatt bei Sky Ticket in Anspruch nehmen.