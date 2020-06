Der Freizeitpark Slagharen hat Ihnen so einiges zu bieten, um den Alltag einfach mal hinter sich zu lassen. Entdecken Sie die zahlreichen Attraktionen, zu denen beispielsweise der Mine Train, das Big Wheel, der Sky Tower oder die Gold Rush Achterbahn gehören. Für jedes Alter und jeden gewünschten Nervenkitzel ist hier das Passende dabei. Auch in Sachen Entertainment hält Slagharen das volle Programm für Sie bereit. Genießen Sie die Zeit bei den verschiedenen Shows und Paraden. Und wenn mal wieder der kleine oder große Hunger kommt, erwartet Sie das umfangreiche Gastronomie-Angebot des Freizeitparks. Kehren Sie im Big Jake Dinner House ein, lassen Sie es sich im Crazy Horse Saloon schmecken oder holen Sie sich in der Slush Factory eine Erfrischung ab.