Der Optiker in der Stadt ist so weit entfernt, es stürmt und Sie haben keine Lust auch nur einen Fuß nach draußen zu setzen. Dennoch wollen Sie gerne neue Brillen testen, schauen welche Brillenform Ihnen gut steht und an Kontaktlinsen haben Sie auch das ein oder andere Mal gedacht? Dann auf zum Portal SmartBuyGlasses. Sie lieben Ihre Brille und wollen das am Liebsten der ganzen Welt zeigen. Auf der Webseite können Sie nach Lust und Laune Marken auswählen, Brillen nach Geschlecht, die neueste Kollektion entdecken und jede einzelne Brille virtuell anprobieren. Damit sparen Sie sich den Weg zum Optiker, können bequem von der Couch aus bestellen und haben schon innerhalb weniger Tage Ihre neue Brille in der Hand – und danach auf Ihrer Nase. Aber nicht nur Sie profitieren davon, auch Kinder können hier Ihre erste Brille auswählen.