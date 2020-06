SMDV bietet Ihnen ein Sortiment, bei dem nicht nur Modellbauer, Modellbahn-Fans und Spielzeug-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. Der Onlineshop führt aktuell mehr als 180.000 Artikel von knapp 2.000 Herstellern. SMDV legt dabei viel Wert darauf, Ihnen ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Profitieren Sie bei SMDV daher von günstigen Preisen, die auf einer geschickten Hersteller- und Lieferantenauswahl basieren. So sichert sich SMDV gute Einkaufskonditionen, die an Sie als Kunden weitergegeben werden können. Zudem hat man sich bei SMDV bewusst auf das Internet spezialisiert, um unnötige Kosten, u.a. für die Miete von Ladenlokalen, einzusparen. Und schließlich gehören zur Preispolitik von SMDV auch gestaffelte Preise, wodurch Sie in den Genuss attraktiver Rabatte bei größeren Abnahmemengen kommen.