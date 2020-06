Heike, 52, aus Unterföhring:

"Als meine Tochter kleiner war, war alles so einfach: Bunte Muster, Marienkäfer und Pünktchen waren alles, was Miras Mädchenherz modetechnisch begehrte. Dann kam meine Kleine in die Pubertät – und auf einmal drehte sich ihre modische Weltanschauung um 180 Grad: High Waist, Letter Print und Sneaker Style sind jetzt die Schlagworte, wenn es um ihren Kleiderschrank geht. Da ich zumindest ansatzweise einen Überblick haben möchte, wie meine liebe Frau Tochter da draußen herumläuft, muss ich da ja irgendwie mithalten. Eine gute Hilfe habe ich dabei eher zufällig entdeckt: Der Onlineshop von Snipes hat nicht nur alle Top-Marken für Sneaker parat, sondern bietet mir mit einer saisonalen Kategorie auch eine gute Auswahl an topaktueller Mode, die dazu passt. Genauso kann ich nach Kollektionen oder speziell nach der Machart eines bestimmten Sneakers shoppen.

Damit erleichtert mir Snipes den Zugang zu meiner Mira erheblich! Inzwischen habe ich sie so weit, dass wir uns gemeinsam an den Laptop setzen und regelrechte modische Diskussionsrunden aufmachen. Meistens finden wir so einen guten Kompromiss zwischen pubertärer Durchsetzungskraft und mütterlichem Gewissen. Sogar was den Schulsport angeht, hat das gemeinsame Shopping für Mira ganz neue Anreize geschaffen! Und ich bleibe ganz nebenbei auf dem Laufenden, was die aktuellsten Trends der jungen Mode angeht. Letztens habe ich mich dabei ertappt, wie ich nach neuen Sneakers für die Arbeit gestöbert habe – da hat Snipes nämlich auch für meine Bedürfnisse tolle Schuhe im Angebot. Und dann bin ich gestern ganz zufällig über die Snipes-Gutscheine gestolpert – jetzt müssen meine Sneakers auf jeden Fall her! Und für Mira habe ich auch schon die neuen Essentials für den Herbst durchgesehen, damit wir später gemeinsam mit den Snipes-Vorteilscodes Schnäppchen jagen können…"