Entdecken Sie die neuesten Gutscheine, Rabattaktionen und Gewinnspiele auf den Seiten der sozialen Netzwerke wie Facebook oder Pinterest. Hier gibt society6 seine Ideen für die heimische Einrichtung sowie künstlerische im Zeitalter zweiter. In wenigen Klicks finden Sie einzigartige Kunstdrucke zu unheimlich günstigen Preisen. society6 Macht damit moderne und abstrakte Kunst bezahlbar und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes zuhause mit einzigartigen Objekten auszustatten. Gleichzeitig besteht die Chance, eine eigene digitale Sammlung anzulegen, die einzelnen Drucke und Objekte zu bewerten und ihre persönliche Eindrücke mit den anderen Mitgliedern der society6 zu teilen. Darüber hinaus steht es Ihnen frei einen Kunstdruck als Leinwanddruck oder mit einem passenden Bilderrahmen zu bestellen.

Jede Bestellung wird direkt nach ihrem Eingang individuell bedruckt und konfektionierte. So stehen die Lieferzeiten in Verbindung mit den individuellen Fertigungszeiten. Die Rücksendung kostet Sie keinen Cent und an jedem einzelnen Verkauf geht ein Erlös an die Künstler. Sie unterstützen damit ein wachsendes Netzwerk an freischaffenden Künstlern.

Im Grunde genommen gibt es die günstigsten Konstrukte schon für unter zehn Euro. Bezahlbare Preise, ein individueller Service und ein aktives Netzwerk internationaler Künstler macht society6 zur Plattform für Geheimtipps und dekorative Objekte, die ihr zuhause einmalig machen. Die einzelnen Preise richten sich nach den Maßen und den Grüßen, der Anzahl und den Extras, die sie zusätzlich zur Kunst hinzu buchen, wie zum Beispiel einen Bilderrahmen. Grundsätzlich tauchen alle Preise übersichtlich in der Bestellliste auf. Versteckte Kosten suchen Sie vergebens. Das sorgt für gute Stimmung und ebenso positive Kundenbewertungen. Ob Leinwanddrucke, Umhängetasche, Kaffeebecher oder dekorative Kissen: In dieser Kategorie können Sie die Kunstobjekte nach ihrem günstigsten Preis sortieren.