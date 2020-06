Sonnenklar.tv hat es sich zum Ziel gesetzt, Traumziele bereits ganz bequem vom Sofa aus mit der Fernbedienung zu bereisen und seinen Kunden zu ermöglichen, direkt zu attraktiven Preisen zu buchen. Sonnenklar.tv ist Deutschlands führender TV-Reiseshoppingsender, der bereits seit über 17 Jahren „on Air“ ist. 24 Stunden, 7 Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr bietet der Sender per Kabel und Satellit sowie online die besten Urlaubsangebote, eine fachkundige Beratung und unkonventionelle Ideen. All da zeichnet das Unternehmen aus, dass bereits seit 2007 zur FTI-Gruppe gehört.

Von München aus strahlt der Reisebuchungs-Sender seit 2010 aus. Mit dem Umzug aus Ludwigsburg in die bayerische Hauptstadt wurde der Sender auch räumlich zum Teil des Konzern FTI Group. Produziert wird das 24-stündige Programm in der Zentrale in der Landsberger Straße und neben dem Studio befinden sich Abteilungen wie Programm, Moderatorenbetreuung, Sendeplanung und Disposition im Gebäudekomplex „An den Brücken“.

Vor der Kamera stehen echte Reiseprofis. Täglich stehen zwei bis drei Moderatoren sechs bis neun Stunden live vor der Kamera. Unterstützt werden sie von Studiogästen aus unterschiedlichen Bereichen bei der Präsentation der Reisen. Oftmals handelt es sich dabei um Reisebüros, Fremdenverkehrsämtern oder Menschen, die in der Hotelbranche tätig sind. Sogar Urlauber kommen zu Wort und berichten von ihren schönsten Tagen im Jahr. Acht Urlaubsziele werden jede Stunde vorgestellt.