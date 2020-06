Wenn grüner Strom teuer ist, wird der Gedanke der Nachhaltigkeit nicht ausreichen, um die Menschen dazu zu bewegen, diesen in Anspruch zu nehmen. In einer Kooperation haben Lition und SPARWELT daher entschieden, an genau dieser Stelle anzusetzen. Mit dem gemeinsamen Projekt haben Sie die Möglichkeit, 100 % Ökostrom direkt über den lokalen Anbieter zu beziehen. Dies ist nicht nur nachhaltig und fair, sondern auch sinnvoll. Kurze Wege sparen bares Geld und Sie erhalten sogar eine Preisgarantie. Durch Sonderkonditionen können Sie davon profitieren, nicht mehr durch versteckte Preiserhöhungen und wechselnde Preise innerhalb eines Jahres überrascht zu werden.