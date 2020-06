Dass Sie bei Sparhandy besonders günstige Preise bei den Smartphones bekannter Hersteller erwarten, ist der gekonnten Einkaufsstrategie bei Sparhandy zu verdanken. Das Unternehmen arbeitet als Online-Reseller, dessen Angebote sich durch günstige Mobilfunktarife und Smartphones auszeichnet. Als Reseller bezeichnet man in der Telekommunikationsbranche ein Unternehmen, das Smartphones bei bekannten und renommierten Herstellern gleich in großen Mengen einkauft. Dadurch können hohe Rabatte erzielt werden, die dann an Sie als Kunden weitergegeben werden. Ein alleiniger Käufer könnte diese Mengenrabatte nie erzielen. Darüber hinaus erhält der Reseller Provisionen von den Mobilfunkanbietern für jeden vermittelten Vertrag. Und auch diese Rabatte werden als extra Vergünstigung direkt an Sie weitergegeben. So finden Sie bei Sparhandy sogar günstigere Angebote als bei den Mobilfunkanbietern selbst.