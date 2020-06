Zahlung:

Sie können bei SPIELE MAX aus verschiedenen Zahlungsoptionen wählen. Zum einen steht die Kreditkartenzahlung zur Verfügung. Akzeptiert werden MasterCard, Visa und American Express. Darüber hinaus können Sie per PayPal, Sofortüberweisung und Lastschrift bezahlen. Auch der Kauf auf Rechnung wird angeboten. Das Zahlungsziel beträgt in diesem Fall 20 Kalendertage nach Rechnungsdatum.

Versand:

SPIELE MAX liefert nach Deutschland und Österreich aus. Wie hoch die Lieferkosten für den Versand nach Deutschland ausfallen, hängt vom jeweiligen Bestellwert ab. Bis 14,99 Euro Bestellwert fallen 5,99 Euro Versandkosten an. Bei einem Bestellwert von 15 Euro bis 19,99 Euro betragen die Versandkosten 4,99 Euro. Bei 20 Euro bis 29,99 Euro Bestellwert sind es dann 3,99 Euro Versandkosten. Und 2,99 Euro Porto fallen schließlich an, wenn Sie für mindestens 30 Euro bestellen. Die Lieferzeit beträgt jeweils 2 bis 4 Werktage. Anstatt sich Ihre Bestellung direkt nach Hause schicken zu lassen, können Sie auch die Abholung in einer Filiale vor Ort auswählen. Sollte Ihre Bestellung zudem besonders sperrige Artikel umfassen, werden diese per Spedition verschickt. Zusätzlich zu den regulären Versandkosten, fallen dann noch einmal Gebühren in Höhe von 5 Euro für den Speditionsversand an.

Retoure:

Natürlich kann es immer einmal sein, dass ein bestellter Artikel dem Nachwuchs doch einmal nicht so gefällt oder passt wie erhofft. In diesem Fall haben Sie 14 Tage lang Zeit, eine Rücksendung vorzunehmen. Online bestellte Artikel können Sie entweder postalisch retournieren oder Sie geben Sie in einer Filiale von SPIELE MAX zurück. Beachten Sie, dass Bestellungen, die auf Rechnung oder per Lastschrift bezahlt wurden, nur online zurückgegeben werden können. Für den Rückversand können Sie sich über Ihr Kundenkonto einen Retourenschein erstellen. Mit diesem ist der Rückversand für Sie kostenlos.