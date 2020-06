Da sich Sport-1A nicht nur auf eine Sportart spezialisiert hat, sondern ein Sortiment führt, das auf verschiedenste Sportarten ausgerichtet ist, spricht der Shop somit auch eine besonders große Zielgruppe an. Und dazu gehören nicht nur Käufer, die sich selbst gern sportlich betätigen, sei es beim Fußball spielen, bei Volleyball oder Tennis, sondern auch alle, die begeisterte Fans ihrer Lieblings-Fußballmannschaft sind. Denn Sport-1A führt auch einen eigenen Fanshop, in dem Sie beispielsweise Bundesliga-Trikots sowie Trikots nationaler und internationaler Vereine bestellen können, vom 1. FC Köln über Schalke 04 bis Real Madrid und FC Barcelona. Eine eigene Lifestyle-Kategorie wird zudem auch den Shopping-Ansprüchen all derjenigen gerecht, die sich einfach nur einen sportlichen Style für ihren Alltag wünschen.