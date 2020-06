Im Jahre 1949 wurde das Familienunternehmen von Karl-Heinz Thieme gegründet. Niemand hat damals auch nur im Traum daran gedacht, dass sich dieser Alleingang zu einem der erfolgreichsten Anbieter für Sportartikel für Schulen, Vereine, Therapeuten und Fitness-Anbieter entwickeln würde. Denn Sport-Thieme ist nicht nur innerhalb Deutschlands tätig, sonder agiert weltweit. Der Fokus des Unternehmens ist eindeutig ausgerichtet: Nutzwert der Produkte, Qualität und Kundenorientierung.

Was die wenigsten Kunden wissen, ist, dass der Unternehmensgründer die ersten ausgelieferten Sportgeräte eigenhändig in seiner Tischlerei her stellte, da er von der langen Lieferzeit seiner Mitanbieter schlicht enttäuscht war. Innerhalb eines Jahrzehnts war klar, dass die bisherigen Räumlichkeiten erweitert werden müssen. An diesem Trend hat sich bis heute nichts geändert. Denn noch heute ist Sport-Thieme einer der ersten Ansprechpartner, wenn man sich auf die Suche nach hochwertigen Sportgeräten. Seit 1992 wird zudem exportiert. 1993 wurde die Idee des mobilen Service-Technikers für Sportgeräte umgesetzt. 1996 wurde die Art des Verkaufs revolutioniert. Als eines der ersten großen Versandunternehmen stellte Sport-Thieme zusätzlich zur Bestellung aus dem Katalog auf den Online-Shop um. Einen Schritt, den sie nicht haben bereuen müssen.

Sie sehen, was immer Sie im Bereich Schul- oder Vereinssport auch suchen, bei Sport-Thieme sind Sie in den besten Händen.