Bei STARCAR profitieren Sie von einem lukrativen Mix aus Rabatten und Gutscheinen. Im Vordergrund stehen die Aktionspreise, die auf bestimmte Fahrzeuge entfallen. So gibt es zum Beispiel einen Mercedes C Klasse für eine Woche für 222 € mit 2.000 km frei oder einen Marco Polo Camper mit einem 20-prozentigen Rabatt, wenn Sie den entsprechenden Gutscheincode an der Kasse eingeben. Mittlerweile hat STARCAR sein Angebot auf E-Roller erweitert, die unter 10 € am Tag kosten. Ganz oben im Servicemenü suchen Sie nach dem passenden PKW zum Festpreis. In den Angeboten zum jeweiligen Mietauto sehen Sie die folgenden wichtigen Details:

• Tagestarif inklusive 500 km

• Preis pro Tarifeinheit

• 3 km

• Haftungsbeschränkung

• Abholung und Rückgabe

• Merkmale

In der Buchung des Mietwagens kommen weitere rentable Sparangebote zum Tragen. Da wäre zum Beispiel die kostenlose winterfeste Bereifung oder ein Navigationssystem. Wollen Sie noch einen zweiten Zusatzfahrer für den Pkw freischalten, bleiben die Gebühren dafür übersichtlich.

Wie Sie bei STARCAR Ihr Auto kostenlos mieten

Ob Sie es glauben oder nicht, STARCAR hat nicht nur satte Rabatte. Ab sofort können Sie Ihr Fahrzeug kostenlos mieten. Was, das glauben Sie nicht? Der Anbieter hat ein neues Programm entwickelt. Gehen Sie mit einem Klick in den Mietbereich zum Nulltarif. Dort tauchen fertige Angebote auf, die Sie als Gast oder Kunde abschließen . Je nach Deal steht ein BMW 116I kostenlos zur Auswahl. Die ersten 650 km sind frei. Die Abholung und die Rückgabe der Fahrzeuge sind jedoch an bestimmte Orte gebunden. Es lohnt sich, einen Blick in die kostenlose Vermietung zu werfen. Wenn alles passt, zahlen Sie nichts.