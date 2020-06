Gegründet wurde stoffe.de im Jahr 2003. Was zunächst als Hobby begann, entwickelte sich bald schon zu einem echten beruflichen Erfolg. 2007 konnte stoffe.de schon die 1 Million Euro Umsatzgrenze überschreiten. Im Jahr 2008 wird kräftig expandiert und stoffe.de geht mit eigenen Onlineshops in verschiedenen Ländern online, darunter Schweden, Dänemark, Frankreich und Finnland. Dies befördert das Unternehmen auf Platz 1 der Online-Stoffvertriebe in Europa. Im Jahr 2013 dann wird der reine Stoffverkauf ergänzt durch die erste Eigenproduktion. In Indien lässt stoffe.de Tula Cotton sowohl fair als auch bio produzieren. Mittlerweile verfügt stoffe.de schon über vier eigene Kollektionen.