Gerade bei der Auswahl der passenden Stoffe für Ihre Projekte oder bei der Suche nach dem richtigen Zubehör ist es manchmal praktisch, wenn Sie die Produkte in die Hand nehmen können. Das sieht auch Stoffkontor so. Daher können Sie das Sortiment direkt vor Ort in der Filiale besichtigen und hier auch einkaufen. Die Filiale befindet sich in Winsen/Luhe und bietet Ihnen eine Verkaufsfläche von 300 qm. Das Angebot an Stoffen ist ganz besonders umfangreich. Sie können zudem aus einem vielseitigen Sortiment an Garnen und Bändern, Borten und Knöpfen sowie Schnittmustern wählen. Wichtig zu wissen ist, dass Sie die Online-Gutscheine für Stoffkontor jedoch nicht in der Filiale einsetzen können. Allerdings besteht die Option, ganz bequem online zu bestellen und die Bestellung dann vor Ort abzuholen