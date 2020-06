Bei Stradivarius handelt es sich um ein relativ junges Unternehmen. Im Jahr 1994 trat Stradivarius erstmals in Erscheinung. Die Mode, die auf spanischem Boden produziert wird, ist exquisit, extravagant und doch zeitlos elegant. Was mit einem Notenschlüssel begann, hat sich zu einem modern Label entwickelt, das nicht nur Trends umsetzt, sondern auch welche kreiert. Stradivarius möchte dazu anregen, die Schönheit der Mode zu leben und in die Welt zu tragen. Dies ist ihnen auch gelungen, denn sie agieren mittlerweile weltweit. Neben den Online Shops für die verschiedenen Länder betreibt Stradivarius auch Ladengeschäfte in vielen Großstädten der Welt.

Stradivarius stellt ausschließlich Damenbekleidung her. Innovativ, mit dem Hauch des Besonderen auch für Casuals, begeistert Stradivarius junge und jung-gebliebene Frauen weltweit. Bei jedem einzelnen Modell kann die kreative Note des Hauses gesehen und zugleich gewürdigt werden.