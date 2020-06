Ein sportlicher Preisvorteil entsteht nicht zuletzt durch die preisgünstigen Sets. Sie sind nicht darauf angewiesen, ein Oberteil zu kaufen, sondern können eine ganze Ausstattung für die nächste Trainingseinheit zu einem weitaus günstigeren Preis bestellen. Lassen Sie sich die Top Deals im Sale ebenso wenig entgehen, wie die aktuelle Sommer- und Winterschlussangebote. Diese Specials sind nur für eine begrenzten Zeitraum erhältlich und in einem geringen Lagerbestand verfügbar. Aus diesem Grund gibt es von Strammer Max einen ordentlichen Rabatt auf die nächste Bestellung.

Neben der innovativen Hightech-Bekleidung bekommen Sie ab sofort hauseigene Sportnahrung und Nutrition, um Ihren Trainingserfolg anzustacheln. Es handelt sich um interessante neue Produkte, die es so nicht im Einzelhandel gibt. Bestellen Sie die Nahrungsergänzungsmittel im Onlineshop mit einem gehörigen Kennenlernen-Rabatt. Nutzen Sie zusätzlich die kostengünstigen Gutscheine und die lukrativen Aktion Deals, um Ihren Sparvorteil anzutreiben und mit dem günstigsten Kaufpreis als erster durchs Ziel zu laufen.

Die spezielle Funktionsbekleidung und Kompressionswäsche ist das Ergebnis langjähriger Entwicklungen und einer abgestimmten Technologie, die Ihre Körperproportionen gezielt unterstützen. Keine Frage, die Kleidung ist nicht gerade günstig. Umso sportlicher fallen die Rabatte und Vergünstigungen im Onlineshop aus, die Sie in wenigen Klicks einlösen. So bestellen Sie zum Beispiel ein Sporttop schon ab 20 Euro und ein Set bestehend aus 4 Unterhemden oder Tops für unter 100 Euro. Hierbei handelt es sich um automatische Vergünstigungen. An der Kasse müssen Sie nichts weiter eingeben.