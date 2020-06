Bei Street One shoppen Frauen, die genau wissen, was sie wollen. Die Kollektionen richten sich an charakterstarke Damen, die sich am Morgen gut anziehen wollen. Dafür wollen sie aber keine Extraschichten auf Arbeit einschieben, um sich hin und wieder ein neues Teil zu gönnen. Bei der Zusammenstellung der Kollektionen spielt auch die Bequemlichkeit eine große Rolle. Oftmals werden feminine Schnitte mit sportlichen Akzenten kombiniert, so dass auch mal die nächtliche Schokoladentorte drin ist, ohne dass die Hose am nächsten Morgen zwei Nummern zu klein ist.

Linda, 32: Liebt schicke Blusen und Denim-Styles

Die typische Kundin im Street One-Onlineshop ist Linda, Mutter einer Tochter, die trotzdem mit Konfektionsgröße 38 Frau sein möchte. Tagsüber trägt sie im Büro schicke Blusen, in der Freizeit mag sie es bequemer und setzt auf Denim-Styles. Zu besonderen Anlässen darf es aber auch ein Kleid mit Spitze sein. All diese Outfits kauft sie unter einer Adresse im Web: Street One. Natürlich immer mit einem passenden Street-One-Gutschein.