Es ist mir wichtig, gut gekleidet zu sein. Mein Vater meinte immer zu mir: „Kleider machen Leute“ und ich finde, er hatte recht. Im Büro herrscht zwar keine wirkliche Kleiderordnung, dennoch trage ich gerne einen Anzug und ein Hemd – allerdings ohne Krawatte. Ich finde, es wirkt einfach seriöser und ich fühle mich im Anzug auch wohler. Komme ich dann nach Hause, ziehe ich ein T-Shirt und eine Jogginghose an. Dann habe ich Feierabend. Trage ich den Anzug, bin ich also im „Berufs-Modus“ und lege ich ihn zu Hause ab, endet damit für mich auch die Arbeit an diesem Tag. Aber auch in meiner Freizeit, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, mich mit Freunden treffe oder Essen gehe, will ich gut aussehen. Allerdings gebe ich zu: Ich gehe nicht gerne Kleidung kaufen. Daher bestelle ich Mode im Online Shop von Strellson.

Dort finde ich Kleidung, die genau meinem Stil entspricht. Schicke und elegante Anzüge, gut sitzende Hosen, schöne Hemden aber auch Jeans und T-Shirts, die mir gut gefallen. Besonders interessant finde ich den Baukasten für Anzüge. Ich muss mir also bei Strellson nicht einen der vorgegebenen Anzüge kaufen, sondern kann mir meinen persönlichen selbst anhand eines Baukasten-Systems zusammenstellen. Damit bekomme ich genau das, was mir auch wirklich gefällt. Ich muss keine Kompromisse eingehen. Außerdem bestelle ich dann gleich passende Accessoires wie Gürtel oder Sonnenbrillen mit dazu. Damit bekomme ich ein perfekt aufeinander abgestimmtes Outfit, das sehr gut zu mir passt. Das lasse ich mit dann nach Hause schicken und probiere es ganz gemütlich und privat an. Theoretisch könnte ich dann Artikel, die mir nicht zusagen oder nicht passen, wieder zurücksenden. Das ist mir bisher aber noch nie passiert. Und das Beste: Ich spare bei jedem Einkauf mit einem der Strellson-Gutscheine.

