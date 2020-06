Ute K. liebte es, am Wochenende in ihrem Wintergarten auf ihrem bequemen Sessel zu sitzen und ein gutes Buch zu lesen. Doch die Nachbarn hatten kürzlich die Hecke zwischen den Grundstücken entfernen lassen und konnten von ihrem Küchenfenster nun genau in den Wintergarten von Ute K. schauen. Dort hatte sie bisher keine Gardinen oder Jalousien an den Fenstern angebracht. Schließlich genoss sie die Sonne und wollte sie nicht aussperren. Nun aber fühlte sie sich beobachtet und überlegte, was sie am besten tun konnte, um den neugierigen Blicken der Nachbarn zu entgehen. Vorhänge wären doch schön dachte sie sich.

Dann kam ihr in den Sinn, dass sie ja zwei Katzen besaß. Diese würden sicher ihre Krallen in den Stoff bohren oder sich an die Gardinen hängen. Diese blieben dann sicher nicht lange schön. Jalousien oder Rollos waren ihrem Geschmack nach aber irgendwie zu schlicht. Schließlich sollte der Sichtschutz ja auch gut in den Wintergarten passen und schick aussehen.

Da stolperte sie über die Website von SunPro24. Sie entdeckte gleich einige interessante Produkte. Darunter auch Rollos, die aber schick designt und mit Motiven versehen waren. Alternativ stachen ihr die schönen Fensterfolien ins Auge. Die interessanten Motive wurden einfach aufs Fenster geklebt und schützten so vor Blicken und zu heftiger Sonneneinstrahlung.

Also nahm Ute K. das Maßband zur Hand und schrieb sich die genauen Maße ihrer Fenster auf. In Windeseile hatte sie die passenden Rollos und Fensterfolien gefunden und in den passenden Maßen bestellt. Sie zeigte sich extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Denn der Wintergarten machte jetzt einen noch gemütlicheren Eindruck und die Nachbarn konnten sie nicht mehr beobachten. Dass sie mit einem SunPro24 Gutschein sogar noch bei der Bestellung sparen konnte, freute Ute K. umso mehr. Suchen auch Sie nach einem modernen Sonnen- und Sichtschutz, der zu Ihrer Wohnung passt? Dann sehen Sie sich bei SunPro24 um.