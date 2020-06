Der svh24-Onlineshop wird durch die SVH Handels-GmbH betrieben, die ihren Sitz in Dortmund hat. Schon 1998 wurde durch Alexander Schmidt das Vorgängerunternehmen der heutigen SVH Handel-GmbH gegründet. Seitdem befindet sich das Unternehmen in stetigem Wachstum. Mit dem Onlineshop wurde ein Beschaffungsportal gegründet, das sich gezielt an professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerker richtet, die hier ihren wiederkehrenden Bedarf decken können. Die SVH Handels-GmbH ist heute eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH mit Sitz in Ludwigsburg. Beide Unternehmen zusammen sind Gesellschaften der Würth-Gruppe, die in Künzelsau ansässig ist. Bei der Würth-Gruppe handelt es sich um den Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, das sich um den Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial dreht. Die Würth-Gruppe besteht aktuell aus mehr als 400 Gesellschaften in über 80 Ländern. Bei svh24 kann man sich daher sicher sein, einen starken Partner im Rücken zu haben.